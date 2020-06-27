2020/06/27 | 13:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الجزائرية الجمعة أن الجزائر سجلت منذ الخميس 240 إصابة بمرض كوفيد-19، وهو عدد قياسي، بعد ثلاثة أسابيع على فرض إجراءات العزل الأولى.وفي مؤتمره الصحافي اليومي، أوضح جمال فورار الناطق باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر، البلد الأكثر تضررا بالوباء في المغرب العربي، أن عدد المصابين بكوفيد-19 ارتفع بذلك […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أعلى ارتفاع في عدد الإصابات بكوفيد-19 خلال 24 ساعة في الجزائر) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أعلى ارتفاع في عدد الإصابات بكوفيد-19 خلال 24 ساعة في الجزائر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).