استعداد للجائحة او الفاشية - جواد الديوان

2020/06/27 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_الديوان لا يمكن القول بان العراق قد استعد لجائحة فيروس كورونا المستجد وما سموه COVID-19 من خلال ما نشاهده من ارتباك وتغير خطط التعامل مع الجائحة.



خاض العراق حروبا متعددة (حرب السنوات الثمانية، وحرب تعجل عليها في تحرير الكويت، وحرب حصار لاكثر من عقد من السنوات، وحرب اسقاط نظام.



ثم حروب طائفية وظاهرة نزوح داخل الوطن).



وانها سنوات طواريء منذ 1980، ولكنها بدون استعداد للطواريء.



وبمراجعة للتقارير العلمية لتلك ......





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