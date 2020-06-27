رفقا بالإنسان السوري... وهوامش حدثية إنسانية... هامة... - غسان صابور

2020/06/27 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غسان_صابور رفــقــا بــالإنــســان الــســوري...وهوامش حدثية إنسانية...



هــامــة...كتب صديقي جاك..



المدون الفيسبوكي المعروف..



من مدينة اللاذقية السورية ما يلي :(عزيزي المواطن السوري هل تعلم أن البطريق له القدرة على العيش أربعة شهور دون طعام...)ــ وهذا جوابي له:دفعك للإنسان (الفقير الصابر الصامد) السوري..



أن يصوم ويجوع مثل البطريق Le Pingouin...



أربعة أشهر..



أو أكثر...



ضريبة "ف ......





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