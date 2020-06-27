الصحة تؤكد دعمها للمنتج الوطني وتنفي رفضها اعتماد احد معامل الاوكسجين

2020/06/27 | 13:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادنفت وزارة الصحة، اليوم السبت، ما تم تداول حول رفض اعتماد احد معامل الاوكسجين، مؤكدة دعمها للمنتج الوطني.وذكرت الوزارة، في بيان، إنها تنفي "ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يُبين رفض اعتماد احد معامله للاوكسجين من قبل وزارة الصحة وجهات متعددة حيث تبين ان هذا المعمل تم رفضه منذ سنوات عديدة من قبل لجان فنية متخصصة بسبب عدم مطابقته للمواصفات العالمية المتعلقة بنقاوة الاوكسجين الطبي المستخدم للمرضى حيث ان الذي تم ذكره في مقطع الفيديو من معامل ذات نقاوة منخفضة".وأكدت، دعمها التام "للمنتج الوطني المطابق للمعايير الدولية وباشراف خبراء ولجان فنية".ودعت الوزارة، إلى "توخي الدقة والحذر في بث ونشر المعلومات المغلوطة والتي تسبب زعزعة الامن الصحي للبلد".

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