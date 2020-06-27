الصحة النيابية: يجب حماية الكوادر الطبية وصرف مخصصاتهم

2020/06/27 | 13:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس لجنة الصحة النيابية قتيبة الجبوري، إلى حماية الكوادر الطبية وصرف مخصصاتهم وتطبيق قرار منحهم قطع أراضٍ فورا.

وطالب الجبوري رئيس الوزراء بوضع حد للتدخلات السياسية في عمل وزارة الصحة وقيام البعض بمصادرة جهودها وعقد صفقات تحوم حولها شبهات فساد، وخصوصاً فيما يتعلق بمستلزمات التصدي لوباء كورونا، مشدداً على أهمية استبعاد بعض المسؤولين المتنفذين في وزارة الصحة والمتورطين بقضايا فساد ويستغلون انتماءاتهم لجهات سياسية معينة بطريقة الاستقواء بهذه الجهات لإرهاب موظفي الوزارة لتمرير أجندات فسادهم.

ودعا الجبوري الحكومة إلى محاسبة الفاسدين الذين ينشرون الهلع ويقومون بترويع الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال بعض الجهات الإعلامية المأجورة المتعاونة معهم في هذه الحملة المغرضة التي يهدفون من خلالها الى رفع أسعار مستلزمات الوقاية من الوباء لتحقيق الربح الفاحش واستغلال معاناة الناس.

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