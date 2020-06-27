الكربولي: الواقع الصحي في العراق يحتاج إلى ثورة إدارة تتناسب مع حجم الخراب

2020/06/27 | 13:59 - المصدر: قناة التغيير

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أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب محمد الكربولي، ان الواقع الصحي المزري في العراق يحتاج إلى ثورة إدارة تتناسب مع حجم الخراب وحاجة الناس.

وقال الكربولي في تغريدة على “تويتر” إن التحجج بضعف الإمكانات المالية إلا أن ما رصدته الحكومات المتعاقبة لوزارتي الصحة والكهرباء يفوق ما رصد لغيرهما ولغاية الآن لم يقم الوزير بأية بادرةٍ لتغيير الواقع الصحي للبلد سوى صفقات مشبوهة.

#أقيلوا_وزير_الصحة pic.twitter.com/CZwZcLKrtD

— محمد الكربولي (@mohamdalkarboli) June 27, 2020

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