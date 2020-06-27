تيار الحكمة: نؤيد إجراءات الكاظمي بشأن تعيين المدراء العامين والدرجات الخاصة

2020/06/27 | 13:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن تيار الحكمة تأييد إجراءات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن تعيين المدراء العامين والدرجات الخاصة.

النائب عن التيار حسن فدعم قال في تصريح، إن قرار الكاظمي الأخير بحصر تعيين او إعفاء المدراء العامين والدرجات الخاصة بموافقة مجلس الوزراء يعتبر “اجراءً صحيحاً”، ويندرج ضمن السياقات التي رسمها القانون التي نص عليها الدستور.

وأشار الى أن القانون وضع آليات واضحة فيما يتعلق بتعيين او إعفاء المدراء العامين والتي هي ليست من صلاحيات الوزارات او المحافظين وتنفيذ اجراءات الاقالة او التعيين للمدراء العامين، بل هي صلاحيات حصرية بمجلس الوزراء، مبينا أن الدرجات الخاصة تتم عن طريق ترشيحها من قبل مجلس الوزراء الى مجلس النواب للتصويت عليها، وهذا لم يحصل طيلة السنوات السابقة.

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