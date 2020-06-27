المالية تزف بشرى إطلاق رواتب حزيران في هذا الموعد

2020/06/27 | 14:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفادت اللجنة المالية النيابية، السبت، بأن الحكومة ستصرف رواتب الموظفين لشهر حزيران الجاري خلال هذا الأسبوع.

وقال عضو اللجنة أحمد مظهر الجبوري لـوكالة شفق نيوز، "بعد مصادقة رئاسة الجمهورية على قانون الاقتراض المحلي والخارجي لسد العجز المالي لسنة 2020، أصبح الآن كل شيء جاهزاً للحكومة لصرف رواتب الموظفين لشهر حزيران الجاري".

وأضاف أن "وزارة المالية ستعطي إيعاز للمصارف بصرف رواتب الموظفين خلال الأسبوع الحالي، وفق الآليات المعتمدة من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية بصرف رواتب موظفيها".

وكان مجلس النواب (البرلمان) العراقي، قد أقر الأربعاء، قانوناً يتيح للحكومة الاقتراض من الداخل والخارج لسد العجز المالي في البلاد.

وحدد القانون سقفاً أعلى للاقتراض بـ5 مليارات دولار من الخارج، و15 تريليون دينار (نحو 13 مليار دولار) من الداخل.

وتكافح الحكومة العراقية لتأمين رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية الأخرى جراء تراجع أسعار النفط بفعل جائحة كورونا التي شلت قطاعات واسعة من اقتصاد العالم.

ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفط لتمويل 95 في المئة من نفقات الدولة.

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