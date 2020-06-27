الزراعة: تصدير المحاصيل إلى الخارج مرهون بفائض السوق المحلية

2020/06/27 | 14:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكدت وزارة الزراعة اليوم السبت، أن طلب تصدير أربعة محاصيل إلى دولة الإمارات لم يحسم حتى الآن، فيما أشارت إلى أن تصدير المحاصيل الزراعية مرهون بفائض السوق المحلية ،وتأمين الغذاء الى المواطن.

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد المسعودي، إن"أحد التجار قدم طلباً إلى وزارة الزراعة من أجل تصدير أربعة منتجات زراعية إلى دولة الإمارات"، لافتاً إلى أن " الوزارة لم تبت حتى الآن بقرار التصدير".

وأضاف أن"هناك إجراءات سواء لهذا الطلب أو طلبات التصدير الأخرى ،تتعلق بقدرة تأمين هذه الكميات ،بما لا يؤثر في الحاجة المحلية"، مبيناً أن"عملية تصدير المنتجات الزراعية مرهونة بفائض السوق المحلية ،لأن تأمين الغذاء من أولويات عمل الوزارة ،ومن ثم التصدير".

وتابع أن"الوفرة المحلية من المنتجات الزراعية كانت واضحة في أثناء فترة جائحة كورونا ،والقطاع الزراعي أوفى بالتزاماته ،على الرغم من أن المحاصيل الزراعية المستوردة لا تزال تدخل إلى البلاد"، مشيراً إلى أنه"من المتوقع أن يكون القطاع الزراعي جزءاً مهماً من الاقتصاد الوطني خلال العام 2021 من خلال عمليات التصدير".

ولفت المسعودي إلى أن"المحصول المحلي الآن متوفر ،لكن عملية التصدير ليست بيد وزارة الزراعة ،لأن دور الوزارة هو منح الموافقة والإجازة فقط"مؤكداً أن"الوزارة مستعدة للموافقة على تصدير أي محصول ،لكن شريطة أن يكون هناك فائض في إنتاجه".

وكان وزير الزراعة محمد كريم جاسم قد أعلن عن تقديم الإمارات طلباً لاستيراد 4 محاصيل زراعية من العراق وهي ،الطماطم والخيار والباذنجان واللوبيا".

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