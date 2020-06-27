الناطق باسم القائد العام يعلق على اعتقال مطلقي الصواريخ: لن نسمح باستهداف الخضراء

2020/06/27 | 14:01 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، العميد يحيى رسول، السبت، استمرار التحقيق من العناصر الذين اعتقلهم جهاز مكافحة الإرهاب، فجر الجمعة، متوعداُ بعدم السماح لاستهداف المنطقة الخضراء.وقال رسول في تصريح صحفي، إن "قوة جهاز مكافحة الإرهاب اعتقلت 14 عنصراً معهم منصات إطلاق صواريخ في إحدى مناطق بغداد"، مبيناً أن "عملية توقيف مطلقي الصواريخ تهدف لاستعادة هيبة الدولة العراقية".وأضاف، أن "الجهات الاستخباراتية والقضائية مستمرة بتحقيق مع العناصر الذين تم إيقافهم"، مشيراً إلى أن "الأشخاص المعتقلين جميعهم عراقيون ولا يوجد بينهم أجانب".ولفت الناطق باسم القائد العام، إلى أن "القوات العراقية لن تسمح بأي عملية تستهدف هيبة الدولة"، متعهداً بـ "عدم السماح بأي فوضى في بلاد وسيتم تنفيذ القانون".

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