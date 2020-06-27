اتحاد كرة الطائرة يقرر الغاء موسم 2019- 2020

2020/06/27 | 14:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد قرر الاتحاد العراقي لكرة الطائرة اليوم السبت، الغاء موسم 2019/ 2020 بسبب الظروف الحالية التي تشهدها البلاد.وذكر الاتحاد في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “الهيئة الادارية للاتحاد عقدت اجتماعاً عن بعد عبر الدائرة الإلكترونية لتحديد مصير الموسم الرياضي 2019-2020”.وأضاف، ان “الاتحاد العراقي للكرة الطائرة قرر اعتماد نتائج التجمع الأخير لدوري […]

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