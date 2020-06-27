الداخلية تصدر توضيحا حول قضية العقيد طه شهاب: اعتدى على شرف مواطنة

2020/06/27 | 14:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأصدرت وزارة الداخلية، السبت، توضيحا حول قضية العيد طه شهاب.وقال مدير دائرة علاقات واعلام وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، في بيان ، إن "قضية العقيد طه شهاب المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وملابساتها الاعتداء على شرف مواطنة".وأضاف معن، أن "الاجراءات القانونية التي اتخذت من قبل قيادة شرطة صلاح الدين، بتاريخ ٨/٦ تم سحب يد العقيد امر قوج طوارئ السادس من منصبه وتم ايداعه التوقيف بناء على الشكوى المقامة في مكتب مكافحة اجرام سامراء من قبل المواطنة والتي ادعت بقيامه بالاعتداء على شرفها، بتاريخ ١٥/٦ قاضي التحقيق قرر توقيفه وفق لبمادة ٣٩٣ ثانيا من قانون العقوبات ولازال موقوفاً".وتابع، أن "الاجراءات القانونية مستمرة وتشكيل مجلس تحقيقي ايضا بحقه، وصدرت احالة بحقه الى محكمة قوى الامن الداخلي، واي موضوع يخص محاولة اطلاق سراحه غير صحيحة والاجراءات اصولية وقانونية".

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