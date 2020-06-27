الاقتصاد النيابية: تنشيط القطاع الخاص يسهم في القضاء على البطالة

2020/06/27 | 14:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اقترحت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تنشيط القطاع الخاص لحلّ المشكلة الاقتصادية والقضاء على البطالة.

وشدد عضو اللجنة مازن الفيلي في تصريح على ضرورة تنشيط القطاع الخاص عبر تشغيل المعامل والمصانع والقطاع الزراعي، من أجل توفير فرص عمل للخريجين، ويسهم في القضاء على البطالة ويحل المشكلة الاقتصادية الراهنة.

وأشار الى أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اشتكى خلال لقائه لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية من ترهل أعداد الموظفين، لأن أعدادهم تفوق حاجة وزارات الدولة ومؤسساتها، ودعا لتنشيط القطاع الخاص لاستيعاب الخريجين الجدد.

وأضاف، أنه في حال ظهرت مؤشرات وقرارات حكومية تهدف لتحسين نمو الاقتصاد العراقي وتعدد مصادره بدلاً من الاعتماد على النفط فإنه يمكن أن تتضح ملامح انتعاش الاقتصاد الوطني خلال ثلاثة أشهر أو أكثر.

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