العامري يوجه رسالة للحكومة والبرلمان: معركة الوباء أشد من الحرب على داعش

2020/06/27 | 14:15 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريردعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري، إلى دعم الكوادر الطبية في مواجهة أزمة فيروس "كورونا"، واعتبار ضحايا الفرق الطبية "شهداء".

قال العامري ببيان صدر في 27 حزيران/يونيو وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، "تحية إجلال وإكبار إلى جميع الكوادر الطبية الشرفاء..



جنود الله المجهولين ..الذين وقفوا بكل فخر واعتزاز يقدمون أنفسهم العزيزة من أجل إنقاذ حياة المواطنين كما وقفوا بالأمس بكل شموخ وفخر وهم يعالجون جرحى الحشد والأجهزة الأمنية في الخطوط الأولى للقتال ضد الإرهاب الداعشي وأنقذوا آلاف الجرحى من الموت المحقق فسلام عليكم أيها الأبطال المضحين بحياتهم وحياة عوائلهم ولكم منا كل الحب والاحترام والتقدير والاعتزاز".

وأضاف، "نحن معكم في هذه المعركة القاسية لم ولن نتخلى عنكم أبدًا كما لم تتخلوا عنا ونحن في معركة الذود عن الكرامة صونًا للعرض ودفاعًا عن الوطن والمقدسات"، مبينًا "سنقف معكم كما وقفتم معنا نشد من عضدكم وندعوا لكم أن يحميكم الله من هذا الوباء وأملنا من الجميع الوقوف مع وزارة الصحة والكادر الطبي بالدعم والتسديد والمؤازرة فالمعركة مع الوباء كبيرة وقاسية بل هي أشد من المعركة ضد الإرهاب الداعشي وعلى الحكومة تامين كافة مستلزمات هذه المعركة وإعطائها الاولوية رغم الأزمة المالية فلا أولوية تتقدم على أولوية إنقاذ حياة المواطن العراقي".

وطالب العامري، الحكومة ومجلس النواب بـ"اعتبار ضحايا هذا الوباء من الكادر الطبي (أطباء وممرضين ومستخدمين) شهداء ويعاملون معاملة الشهداء في الامتيازات والحقوق".

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