2020/06/27 | 14:15 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تونس تعيد فتح حدودها أمام السياح بعد السيطرة على انتشار كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/27 | 14:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تونس تعيد فتح حدودها أمام السياح بعد السيطرة على انتشار كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تونس تعيد فتح حدودها أمام السياح بعد السيطرة على انتشار كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).