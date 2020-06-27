الرد السريع تنفذ الصدمة في 3 محافظات


الرد السريع تنفذ الصدمة في 3 محافظات
2020/06/27 | 14:17 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
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