2020/06/27 | 14:18 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان يوم السبت اطلاق رواتب ديوان وزارة البيشمركة والوحدات والالوية التابعة لها.

وقال الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "يوم الاحد (غداً) المصادف 28/6/2020 سيتم توزيع رواتب ديوان وزارة البيشمركة لشهر شباط من عام 2020".

وأضاف البيان انه في يوم الاثنين المصادف 29/6/2020 سيتم توزيع رواتب وحدات 70 و80.

واعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم السبت الشروع بتوزيع الرواتب على الموظفين والكوادر الطبية العاملة لديها بعد استقطاع نسبة 21 في المئة جراء الأزمة المالية الناجمة عن قطع بغداد للرواتب وتراجع أسعار النفط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد الصحة.. إطلاق رواتب وزارة البيشمركة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد الصحة.. إطلاق رواتب وزارة البيشمركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).