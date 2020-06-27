عالم عراقي ينجح في استبدال مصطلح علمي خاص بكورونا عالميا

2020/06/27 | 14:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادكشف عضو اللجنة العلمية والمتحدث باسم المؤتمر التاسع في العلاج النفسي المقام بروسيا الدكتور عادل الصالحي، اليوم السبت، عن نجاحه في استبدال مصطلح “التباعد الاجتماعي” بـ التباعد الجسدي خلال المؤتمر، مبينا ان المنظمات الدولية والحكومية ستستجيب الى استبدال المصطلح.وقال الصالحي، ان “أول ما طرحنا ضمن المؤتمر الدولي لهذا اليوم هو تغيير التسمية الخاطئة […]

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