نائب عن الفتح: ما أجراه الكاظمي من تغييرات بالدرجات الخاصة ليس من صلاحياته

2020/06/27 | 14:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

علق النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، السبت (27 حزيران 2020)، على التغييرات في المناصب القيادية ...





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