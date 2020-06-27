إجلاء 29 ضابطاً عراقياً وعوائلهم من العالقين في باكستان

2020/06/27 | 14:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – بغداد

أعلنت سفارة جمهوريّة العراق في اسلام آباد، السبت (27 حزيران 2020)، إجلاء 29 ضابطاً عراقيا وعوائلهم من العالقين في باكستان.

وذكرت السفارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "سيَّرت الرحلة الجوّية الثانية لإعادة الضُبّاط العراقيين وعوائلهم العالقين في باكستان" مبينة أن "عددهم (٢٩) ضابطاً على متن الطائرة العراقيّة العسكريّة التي أقلعت من مطار (نور خان) العسكريّ مُتّجهة إلى بغداد".

وتابعت: "جرى ذلك بمُتابَعة شخصيّة من قبل سفير العراق في باكستان حامد عباس لفتة، وبالتنسيق مع خليّة الأزمة، ودائرة المراسم في مركز الوزارة، وبالتعاون مع وزارة الدفاع العراقية، وقيادة القوة الجوّية العراقيّة".

واشارت السفارة إلى انها "حرصت على أن تكون حاضرة للتأكّد من ضمان سير الإجراءات، وتوديع المسافرين".

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بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس لجنة الهجرة والمهجرين النيابية، رعد الدهلكي، الجمعة (27 حزيران 2020) أن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، يسعى لاغلاق ملف النازحين بأسرع وقت ممكن.

وقال الدهلكي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "ناقش ملف النازحين في كل

بغداد اليوم-السليمانية

أعلنت غرفة عمليات محافظة السليمانية، السبت (27 حزيران 2020) تمديد العطلة حتى الربع من تموز المقبل.

وذكرت غرفة العمليات في بيان موجز، أنها قررت "تمديد عطلة الدوائر والمؤسسات الحكومية لغاية 4 تموز".

ونبهت على أ

بغداد اليوم- كردستان

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، السبت (27 حزيران 2020)، صرف رواتب منتسبي الكوادر الصحية، واخضاع تلك الرواتب للتخفيضات، بعد عدم صرفها لقرابة الـ 60 يوماً.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "باشرت بتوزي

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