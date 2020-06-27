تُجّار عراقيون يسعون لتصدير محاصيل زراعية إلى الخارج والوزارة تضع شروطًا لذلك

2020/06/27 | 14:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أكدت وزارة الزراعة اليوم السبت، أن طلب تصدير أربعة محاصيل إلى دولة الإمارات لم يحسم حتى الآن، فيما أشارت إلى أن تصدير المحاصيل الزراعية مرهون بفائض السوق المحلية ،وتأمين الغذاء الى المواطن.وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد المسعودي للوكالة الرسمية، إن”أحد التجار قدم طلباً إلى وزارة الزراعة من أجل تصدير أربعة […]

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