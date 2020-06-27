مسؤول بالانبار يطالب بتحويل الابنية المدرسية الى محاجر صحية لمواجهة كورونا 

2020/06/27 | 14:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..طالب مدير بلدية جبة بمحافظة الانبار قطري العبيدي ، السبت، خلية الازمة المركزية الى تحويل بعض الابنية المدرسية في المناطق الغربية الى محاجر صحية لمواجهة خطر فيروس كورونا .وقال العبيدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “منطقة جبة بقضاء هيت غربي الانبار فضلا عن مناطق غربية اخرى مازالت تفتقر الى وجود محاجر صحية للمصابين […]

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