مستشار عسكري أميركي مشيدا بمداهمة مقار الحشد: هذا ما نطلبه دوما!

2020/06/27 | 14:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اشاد المستشار العسكري السابق لوزارة الخارجية لشؤون الشرق الأوسط العقيد عباس داهوك، السبت، بخطوات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن الاعتقالات الاخيرة ضد الحشد الشعبي، مبينا ان الولايات المتحدة تدعم تلك التحركات وتطالب رئيس الوزراء دوما بمثل تلك الخطوات.وقال داهوك في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/ ان “ الولايات المتحدة الأميركية تدعم تحركات الحكومة الاخيرة […]

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