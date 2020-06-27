خبير قانوني: الحشد سيبقى مقدسا ولن يسمح الشعب العراقي أي مساس بسمعته

2020/06/27 | 14:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد حذر الخبير القانوني طارق حرب ، اليوم السبت، الجهات التي تحاول خلط الأوراق لاجل تشويه سمعة الحشد والمدفوعة من قبل اجندات خارجية لاثارة الفتنة بين قوى الوطنية التي ساهمت بتحرير العراق من داعش وعلى راسها الحشد الشعبي، مؤكدا ان الحشد سيبقى مقدسا ولن نسمح المساس بسمعته.وقال حرب، ان “أي مفصل من مفاصل […]

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