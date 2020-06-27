الجبوري يدعو الى حماية الكوادر الطبية من الاعتداءات

2020/06/27 | 14:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..طالب رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية قتيبة ابراهيم الجبوري رئيس الوزراء والأجهزة الأمنية بتوفير الحماية للأطباء من الاعتداءات، ولاسيما بعد حصول سلسلة تجاوزات بحقهم من قبل أشخاص “غير منضبطين”، على غرار الاعتداء على مدير مستشفى شيخ زايد ومهاجمة عدد من الكوادر الطبية والصحية في محافظة ذي قار .وأعرب الجبوري في بيان اليوم، عن أمله […]

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