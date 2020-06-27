القصف التركي يسبب الخوف لدى النازحين الايزيديين في إقليم كردستان

2020/06/27 | 14:36 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ ليث حسين بعد إعلان عملية عسكرية واسعة من قبل وزارة الدفاع التركية على قوات حزب العمال الكردستاني في جبال إقليم كردستان، شمال العراق، وأستمرار عمليات القصف لعدة ايام سبب خوف وقلق لدى النازحين الايزيديين الساكنين في المخيمات القريبة من الجبال، لاسيما مخيمات قضاء زاخو.حول ذلك قال النازح الايزيدي “مراد خدر” الساكن …

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