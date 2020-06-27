2020/06/27 | 14:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاسم ماضي – ديترويت مازالت الجهود تقوم على قدم وساق من قبل مؤسس معهد العدالة والحكمة الناشط محمود الخزاعي ومن يتفاعل معه لتحقيق هذا الحلم الذي يعده الخزاعي نواة لتكريس قيم العدالة والحكمة عبر العمل المدني وآلياته ووفق منهج علمي ، لاسيما أنه درس بشكل أكاديمي في كلية (ماري كروف ) التي نال منها شهادة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معهد العدالة والحكمة في الولايات المتحدة– وليد عراقي جديد سيرى النور قريباً) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معهد العدالة والحكمة في الولايات المتحدة– وليد عراقي جديد سيرى النور قريباً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).