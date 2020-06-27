هادي العامري يطالب باعتبار ضحايا كورونا من الملاك الصحي شهداء

2020/06/27 | 14:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب رئيس تحالف الفتح هادي العامري اليوم السبت، باعتبار ضحايا كورونا من الملاك الصحي شهداء.وقال العامري في بيان ” تحية إجلال وإكبار إلى جميع الكوادر الطبية الشرفاء..جنود الله المجهولين ..الذين وقفوا بكل فخر واعتزاز يقدمون أنفسهم العزيزة من أجل انقاذ حياة المواطنين ،كما وقفوا بالأمس بكل شموخ وفخر وهم يعالجون جرحى الحشد والأجهزة […]

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