ميسان تعلن الحظر الشامل و غلق المدينة بالكامل وغلق محطات الوقود

2020/06/27 | 14:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت خلية الأزمة في ميسان عن تمديد الحظر الشامل أسبوع آخر وغلق المدينة بالكامل وتعطيل الدوام وقال بيان الخلية أن محافظ ميسان علي دواي ترأس الاجتماع التاسع عشر (الطارئ) وبحضور جميع أعضاءها وقرر تطبيق فرض حظر التجوال الشامل التام وتعطيل الدوام الرسمي في عموم المحافظة اعتباراً من يوم الاحد الموافق 2020/6/28 ولغاية […]

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