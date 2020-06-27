التربية تكشف مصير طلبة الامتحانات الخارجية والمحاضرين المجانيين

2020/06/27 | 14:42 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]كشفت وزارة التربية، مصير طلبة الامتحانات الخارجية والمحاضرين المجانيين في مدارس الوزارة.

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