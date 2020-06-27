العامري يدعو الحكومة والبرلمان لتأمين مستلزمات المعركة ضد كورونا

2020/06/27 | 14:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الحكومة ومجلس النواب الى تأمين جميع مستلزمات المعركة ضد كورونا، والى معاملة ضحايا الفيروس من الكادر الطبي معاملة الشهداء في الامتيازات والحقوق.

وقال العامري في تصريح، إن الكوادر الطبية تبذل جهودا كبيرة في الحرب القاسية ضد الفيروس من أجل إنقاذ حياة المواطنين ويضحون بحياتهم وحياة عوائلهم كما وقفوا سابقا بكل شموخ وفخر وهم يعالجون جرحى الأجهزة الأمنية في الخطوط الأولى للقتال ضد الإرهاب، مؤكدا دعم تحالف الفتح للكوادر الصحية بالدعم والمؤازرة لتأمين كافة مستلزمات هذه المعركة وإعطائها الأولوية رغم الأزمة المالية، فلا أولوية تتقدم على أولوية إنقاذ حياة المواطن العراقي.

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