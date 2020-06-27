2020/06/27 | 14:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشاد رئيس حزب الحل جمال الكربولي، بالعملية الأمنية الاخيرة التي نفذها جهاز مكافحة الإرهاب.

وأكد الكربولي في تغريدة على تويتر، ان التأييد والمشاعر الطيبة التي اظهرها الشعب العراقي تجاه جهاز مكافحة الإرهاب في قضية “الدورة”، تعبر عن دعم العراقيين لسيادة القانون، ورفضهم للخارجين عليه، مختتما التغريدة بالقول “الكاظمي رئيس وزراء بكامل الصلاحيات، القانون فوق الجميع”.

إن مواقف التأييد والمشاعر الطيبة التي اظهرها الشعب تجاه جهاز مكافحة الارهاب في قضية الدورة تعبر عن دعم العراقيين لسيادة القانون و رفضهم للخارجين عليه..



وإن الكاظمي رئيس وزراء بكامل الصلاحيات.#القانون_فوق_الجميع

— جمال الكربولي (@jamalalkarboli) June 27, 2020

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكربولي: الكاظمي رئيس وزراء بكامل الصلاحيات.. القانون فوق الجميع) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكربولي: الكاظمي رئيس وزراء بكامل الصلاحيات.. القانون فوق الجميع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).