تقرير الخارجية الأميركية: داعش يواصل استغلال الفراغ الأمني بين القوات الاتحادية والبيشمركة

2020/06/27 | 14:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية عن الأوضاع الأمنية بالعراق، من المخاطر التي يمثلها تنظيم داعش الإرهابي في المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.

وأكد التقرير الذي نشرت السفارة الأميركية لدى بغداد، الجزء المتعلق منه بالعراق على صفحتها الرسمية، أكد ان تنظيم داعش الإرهابي يواصل استغلال غياب التنسيق الأمني بين القوات الأمنية الاتحادية، وقوات البيشمركة التابعة لإقليم كردستان، بسبب طبيعة العلاقة بين حكومتي بغداد وأربيل، في تنفيذ هجمات في مناطق شمالي محافظة ديالى و”جبال قرجوغ”.

وأشار التقرير الى قيام إقليم كردستان، بتشكيل لجنة خاصة بالإقليم لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، للتنسيق عبر وزارات حكومة اقليم كردستان العراق ذات الصلة، للعمل مع وحدة تمويل الإرهاب في الإقليم، إضافة الى استمرار الحكومة العراقية، بما في ذلك البنك المركزي العراقي ومؤسسات إنفاذ القانون والقوات الأمنية والقضاء، تفكيك شبكات داعش المالية وحماية المؤسسات المالية العراقية من استغلال داعش.

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