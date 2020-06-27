بالوثيقة.. مدير مستشفى في ذي قار يقدم استقالته ويكشف السبب

2020/06/27 | 14:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قدم مدير مستشفى الحسين التعليمي، وسط مدينة الناصرية، راجي الياسري، اليوم السبت، استقالته بسبب تدهور حالته الصحية.وحصلت “يس عراق”، على كتاب الاستقالة التي قدمها الياسري، الى رئيس خلية الأزمة في محافظة ذي قار، المحافظ ناظم الوائلي، بسبب “تدهور حالتي الصحية، وعدم القدرة على الاستمرار بالعمل”.

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