الرد السريع تصادر اجهزة وابراج ضمن عمليات الصدمة في ثلاث محافظات

2020/06/27 | 14:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت قيادة الرد السريع، السبت، مصادرة أجهزة وأبراج ضمن عمليات الصدمة في ثلاث محافظات.وذكر إعلام قيادة فرقة الرد السريع في بيان، أنه"وحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة نفذت قيادة فرقة الرد السريع عمليات الصدمة مع وزارة الاتصالات ضد مهربي سعات الانترنت في محافظات ديالى ونينوى والسليمانية".واضاف، أنه" تمت مصادرة العديد من الأجهزة والأبراج ضمن العمليات".

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