2020/06/27 | 14:46 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شخبار الصحة .. كورونا رصاصة لن تقتلك إذا لم تكن أنت سلاحها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/27 | 14:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شخبار الصحة .. كورونا رصاصة لن تقتلك إذا لم تكن أنت سلاحها) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شخبار الصحة .. كورونا رصاصة لن تقتلك إذا لم تكن أنت سلاحها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).