صحة ذي قار تعلن الاستمرار بتقديم خدماتها رغم الاعتداء على كوادرها

2020/06/27 | 14:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدير مستشفى الحسين التعليمي الدكتور عبد الحسين الجابري أن الملاكات الطبية مستمرة في مواجهة كورونا ومتابعة المصابين على الرغم من الاعتداءات التي تعرضت لها الملاكات الطبية.وقال الجابري في تصريح إنه “بعد الاعتداء على الملاكات الطبية في مستشفى الحسين التعليمي ،وهي تقدم واجبها المقدس لجميع أبناء المحافظة ،تم الاتصال بمحافظ ذي قار ووزير الصحة […]

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