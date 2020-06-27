مصدر امني لـ”العهد نيوز”: العثور على صواريخ مقاومة للطائرات في الشرقاط

2020/06/27 | 14:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- صلاح الدين اكد مصدر امني في مركز شرطة الشرقاط في محافظة صلاح الدين انه تم العثور على كدس صواريخ مقاومة الطائرات، بعد ورود معلومات دقيقة أفاد بها الأهالي.وبين المصدر في حديث خص به “العهد نيوز” ان مفرزة من سرية طوارئ الشرقاط قامت بتفتيش الموقع الكائن خلف (المشروع العملاق).واضاف، انه تم العثور على قرابة […]

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