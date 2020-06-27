نائب يحمل الكاظمي ووزارة الصحة مسؤولية ارتفاع الاصابات بكورونا

2020/06/27 | 14:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… حمل النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، السبت، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزارة الصحة مسؤولية ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.وقال الفتلاوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “الكاظمي ارتكب خطأ كبير خلال إيقاف عمل خلية الأزمة التي كانت برئاسة وزير الصحة السابق”، لافتا إلى إن “وزير الصحة السابق كان من المفترض إن يبقى […]

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