خلية أزمة ديالى تجتمع لدراسة فرض الحظر لمدة أسبوعين

2020/06/27 | 14:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر حكومي في محافظة ديالى، السبت (27 حزيران 2020)، بأن خلية الأزمة الحكومية في المحافظة عقدت اجتماعاً استثنائياً لحسم قرار حظر التجوال الشامل لمدة اسبوعين.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "خلية الأزمة الحكومية في ديالى برئاسة المحافظ، بدأت اجتماعاً استثنائياً لدراسة قرار فرض حظر التجوال الشامل في كل مناطق المحافظة، لمدة اسبوعين، من أجل مواجهة ارتفاع معدلات الاصابة اليومية بفيروس كورونا، مع تشديد الاجراءات".

وأضاف، أن "الاجتماع سيدرس جملة من الخيارات المطروحة، خاصة مع مناقشة تقارير الصحة باعتبارها المعنية، وجهة الاختصاص بمتابعة الملف الوبائي، والاجراءات الكفيلة بمواجهة ارتفاع الاصابات".

وتوقع "إصدار قرار رسمي يحدد آليات الحظر، ومدته الزمنية، لكن كل الأنظار تتجه الى فرض الحظر الشامل، مع تباين الآراء حيال مدته بين أسبوعٍ أو أسبوعين".





وفي وقت سابق من اليوم، كشف مصدر في دائرة صحة محافظة ديالى، عدد المصابين بفيروس كورونا في المحافظة منذ بداية الأزمة ولغاية اليوم.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الموقف الوبائي العام لفيروس كورونا بعد مرور 4 اشهر على تسجيل أول إصابة به يشير إلى تسجيل إحصائية تراكمية، بلغت 1123 إصابة، بينها 447 تماثلت للشفاء، فيما بلغت حالات الوفيات 65 حالة في عموم المحافظة".

وأضاف، أن "611 مصابا بفيروس كورونا ما زالوا في مراكز الحجر المتعددة ببعقوبة، بالإضافة إلى الحجر المنزلي، ويتلقون العلاجات الضرورية مع رقابة صحية لهم من قبل فرق متخصصة في دائرة صحة ديالى"، لافتا إلى أن "القدرة الاستيعابية للحجر الصحي في المحافظة تم رفعها إلى 1000سرير قبل ايام لاستيعاب اي زيادة حاصلة بعدد الاصابات".

وكانت اول اصابة بفيروس كورونا سجلتها محافظة ديالى، كانت مطلع اذار الماضي، ثم توالت الإصابات لترتفع بشكل لافت في الاسبوعين الاخيرين من الشهر الجاري.

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