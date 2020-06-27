بالوثيقة.. مدير مستشفى الحسين في الناصرية يستقيل من منصبه

2020/06/27 | 14:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ذي قار

قدم مدير مستشفى الحسين التعليمي، وسط مدينة الناصرية، راجي الياسري، السبت (27 حزيران 2020) اس...





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