2020/06/27 | 14:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

أكد النائب السابق، ميثاق الموزاني، السبت (27 حزيران 2020)، أن وزارة الصحة كان قد خصص لها...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب سابق: موازنات انفجارية خُصصت سابقاً لوزارة الصحة واستغلتها هذه الأطراف) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب سابق: موازنات انفجارية خُصصت سابقاً لوزارة الصحة واستغلتها هذه الأطراف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).