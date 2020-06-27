2020/06/27 | 14:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكافحة المتفجرات: معالجة 180 قذيفة في الأنبار دون خسائر) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكافحة المتفجرات: معالجة 180 قذيفة في الأنبار دون خسائر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).