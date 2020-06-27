صحة ذي قار : اعتقال المعتدين على الكوادر الطبية ومستمرون في مواجهة كورونا

2020/06/27 | 14:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعة أكد مدير مستشفى الحسين التعليمي الدكتور عبد الحسين الجابري، اليوم السبت، أن الملاكات الطبية مستمرة في مواجهة كورونا ومتابعة المصابين على الرغم من الاعتداءات التي تعرضت لها الملاكات الطبية.وقال الجابري، بحسب الإعلام الحكومي، إنه "بعد الاعتداء على الملاكات الطبية في مستشفى الحسين التعليمي ،وهي تقدم واجبها المقدس لجميع أبناء المحافظة ،تم الاتصال بمحافظ ذي قار ووزير الصحة وإحاطتهما بحيثيات الموضوع من أجل اتخاذ الإجراء المناسب"، مؤكداً أن"قوات الشرطة ألقت القبض على اثنين من المعتدين ،وتم رفع دعوى قضائية ضدهما".وأضاف أن "الملاكات الصحية تؤدي واجباً إنسانياً في مواجهة وباء كورونا ،وتقديم المساعدة لأبناء المحافظة ،والمطلوب من القوات الأمنية اتخاذ الإجراءات الرادعة ،وحماية الملاكات الطبية من الاعتداءات".

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