2020/06/27 | 14:52 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تكليف محمد الأسدي عضواً بمجلس أمناء هيئة الإعلام بدلاً من صفاء الدين ربيع) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تكليف محمد الأسدي عضواً بمجلس أمناء هيئة الإعلام بدلاً من صفاء الدين ربيع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).