بعد تعليق شركات لإعلاناتها.. خسائر “فيسبوك” بالمليارات

2020/06/27 | 14:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… كشف تقرير لموقع “بلومبيرغ” الإخباري، أن الرئيس التنفيذي لموقع “فيسبوك” مارك زوكربيرغ خسر 7.2 مليار دولار أميركي، وذلك بعدما سحبت شركات عديدة لإعلاناتها عبر منصات الشركة.وتراجعت أسهم “فيسبوك” الجمعة بنسبة 8.3 في المئة، وهو ما يمثل أكبر انخفاض سجلته الشركة خلال ثلاثة شهور.وجاء تراجع قيمة أسهم “فيسبوك” بعدما أعلنت شركة “يونيليفر”، […]

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