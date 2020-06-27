السليمانية تعلن تعطيل الدوام الرسمي الأسبوع الحالي

2020/06/27 | 15:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/السليمانية قررت الحكومة المحلية في السليمانية اليوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي لغاية الرابع من شهر تموز المقبل.واعلنت اللجنة العليا لعمليات السليمانية اليوم في بيان دعمها لقرارات وزارة داخلية اقليم كوردستان الصادرة في البيان المرقم 42 لسنة 2020.واكد رئيس اللجنة المحافظ هفال ابو بكر في بيان، اليوم، حظر التنقل بين السليمانية والمحافظات داخل وخارج الاقليم لغاية 1/7/2020 ما عدا الحالات التي استثنتها الوزارة في بيانها.واكد تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية باستثناء الامن الداخلي، والصحة والخدمات حيث ستعمل بشكل طبيعي، مشيرا الى تمديد تعطيل الدوام لغاية 4/7/2020.

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