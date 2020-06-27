2020/06/27 | 15:37 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكدت حركة النجباء العراقية ، السبت، أن الحشد الشعبي والقوات الأمنية "شركاء الدم والجهاد"، وأن لا أحد يستطيع الإيقاع بينهم، في حين حذرت من الاقتراض ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي: لا أحد يستطيع الإيقاع بين القوات الأمنية والحشد الشعبي
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي: لا أحد يستطيع الإيقاع بين القوات الأمنية والحشد الشعبي
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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