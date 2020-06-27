2020/06/27 | 15:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت حركة النجباء العراقية ، السبت، أن الحشد الشعبي والقوات الأمنية "شركاء الدم والجهاد"، وأن لا أحد يستطيع الإيقاع بينهم، في حين حذرت من الاقتراض ال...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي: لا أحد يستطيع الإيقاع بين القوات الأمنية والحشد الشعبي ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي: لا أحد يستطيع الإيقاع بين القوات الأمنية والحشد الشعبي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).