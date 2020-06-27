العامري يدعو الى اعتبار ضحايا الكادر الطبي العراقي

2020/06/27 | 15:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس تحالف الفتح العراقي هادي العامري، السبت، دعمه للكوادر الطبية في "المعركة القاسية" ضد وباء كورونا، داعياً الحكومة ومجلس النواب إلى تأمين جميع...

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