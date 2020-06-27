الاستخبارات العراقية: القبض على ٧ إرهابيين في نينوى

2020/06/27 | 15:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية، السبت، عن القبض على ٧ إرهابيين في نينوى ومتهم استهدف منزل سكني ببغداد....

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